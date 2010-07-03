Минобороны начало программу перевооружения ПВО Сухопутных войск

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Вооруженные силы РФ с 2022 года намерены начать масштабную замену устаревших систем ПВО Сухопутных войск (СВ). Будет разработана новая линейка зенитно-ракетных комплексов. На проведение исследовательской работы военное ведомство выделило почти полмиллиарда рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны.

Специалистам предстоит объединить в единый контур средства сухопутных ПВО – от переносных ЗРК до различных модификаций систем С-300. Сейчас каждый комплекс ПВО действует как автономная единица.

Военные намерены сократить количество наименований систем ПВО. Предполагается последовательный отказ от устаревшей техники.

В мае Владимир Путин заявил, что защита от гиперзвукового оружия должна появиться у России раньше, чем такое оружие появится у других. По словам президента, в настоящий момент данное оружие имеется только у России, но рано или поздно такой вид вооружения поставят на боевое дежурство армии других государств.

Во время прямой линии 20 июня глава государства отметил, что Россия не является лидером по военным расходам, страна сокращает траты на оружие на постоянной основе.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), первые пять позиций в рейтинге стран с наибольшими военными расходами заняли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. По итогам 2018 года на эти страны пришлось 60 процентов мировых военных расходов. Как сказано в докладе организации, в 2018 году военные траты РФ составили 61,4 миллиарда долларов, то есть стали на 3,5 процента меньше, чем годом ранее.

