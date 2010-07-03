Эксперт оценил рейтинг стран с наибольшими военными расходами

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Рейтинг стран с самыми большими военными расходами оценил военный политолог Андрей Кошкин.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), первые пять позиций в рейтинге заняли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. По итогам 2018 года на эти страны пришлось 60% мировых военных расходов.

"Что касается результатов, насколько можно пытаться объективно оценить SIPRI, то мы весьма результативны", – отметил Кошкин в беседе с RT. По мнению эксперта, "у нас хорошо высматривается соотношение цены и качества нашего вооружения и боевой техники, которые поставляются в войска".

Ранее сообщалось, что Россия выпала из пятерки стран с наибольшими военными расходами, заняв в новом рейтинге SIPRI шестое место. Как сказано в докладе организации, в 2018 году военные траты РФ составили 61,4 миллиарда долларов, то есть стали на 3,5% меньше, чем годом ранее.