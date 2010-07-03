Россия выпала из пятерки стран с наибольшими военными расходами

Россия не попала в пятерку стран-лидеров с наибольшими военными расходами.
Как говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), военные расходы в мире в 2018 году составили 1,8 триллиона долларов, что на 2,6 процента выше показателей предыдущего года.
По данным SIPRI, военные расходы России в 2018 году составили 61,4 миллиарда долларов, что на 3,5 процента меньше, чем в прошлом году. Таким образом, Россия опустилась в рейтинге на шестое место, передает "Вечерняя Москва".
В пятерку лидеров вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на которые приходились 60 процентов мировых военных расходов. При этом самый высокий прирост приходится на Турцию – 24 процента.
В докладе также отмечается, что рост военных расходов наблюдаеся в странах Восточной Европы. В частности, расходы Польши выросли на 8,9 процента, Украины – на 21 процент, Литвы и Латвии – на 18 и 24 процента.
По словам старшего научного сотрудника программы вооружений и военных расходов SIPRI Питера Веземана, подобный рост "во многом связан с растущими представлениями об угрозах со стороны России".
В марте SIPRI опубликовал доклад о состоянии мировой торговли вооружениями. В нем отмечалось, что основными экспортерами в период с 2014 по 2018 год были США и Россия. При этом объем продаж вооружений РФ снизился на 17 процентов.
В то же время в декабре эксперты SIPRI заявили, что, по сравнению с 2016 годом, продажи главных российских производителей оружия возросли на 8,5 процента – до 37,7 миллиарда долларов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.