Россия выпала из пятерки стран с наибольшими военными расходами

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Россия не попала в пятерку стран-лидеров с наибольшими военными расходами.

Как говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), военные расходы в мире в 2018 году составили 1,8 триллиона долларов, что на 2,6 процента выше показателей предыдущего года.

По данным SIPRI, военные расходы России в 2018 году составили 61,4 миллиарда долларов, что на 3,5 процента меньше, чем в прошлом году. Таким образом, Россия опустилась в рейтинге на шестое место, передает "Вечерняя Москва".

В пятерку лидеров вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на которые приходились 60 процентов мировых военных расходов. При этом самый высокий прирост приходится на Турцию – 24 процента.

В докладе также отмечается, что рост военных расходов наблюдаеся в странах Восточной Европы. В частности, расходы Польши выросли на 8,9 процента, Украины – на 21 процент, Литвы и Латвии – на 18 и 24 процента.

По словам старшего научного сотрудника программы вооружений и военных расходов SIPRI Питера Веземана, подобный рост "во многом связан с растущими представлениями об угрозах со стороны России".

В марте SIPRI опубликовал доклад о состоянии мировой торговли вооружениями. В нем отмечалось, что основными экспортерами в период с 2014 по 2018 год были США и Россия. При этом объем продаж вооружений РФ снизился на 17 процентов.

В то же время в декабре эксперты SIPRI заявили, что, по сравнению с 2016 годом, продажи главных российских производителей оружия возросли на 8,5 процента – до 37,7 миллиарда долларов.