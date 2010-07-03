Россия стала одним из основных экспортеров вооружения в мире

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал новый доклад о состоянии мировой торговли вооружениями.
В нем отмечается, что основными экспортерами в этой области в период с 2014 по 2018 год были США и Россия. При этом объем продаж вооружений РФ снизился по сравнению с предыдущим периодом (2009-2013) на 17 процентов.
В то же время, согласно данным SIPRI, мировой объем продаж вооружений увеличился по сравнению с предыдущим пятилетним сроком на 7,8 процента. На долю крупнейших поставщиков – США, России, Китая, Франции и Германии – пришлось 75 процентов от общего объема, на долю вместе взятых США и России – 57 процентов.
Отмечается, что Россия поставила вооружение в 48 стран. 55 процентов объема пришлись на Индию, Китай и Алжир. При этом продажи в Ирак увеличились на 780 процентов, а в Египет – на 150 процентов.
Ранее эксперты SIPRI заявили, что по сравнению с 2016 годом продажи главных российских производителей оружия возросли на 8,5 процента до 37,7 миллиарда долларов.
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