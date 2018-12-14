14 декабря, 14:04
Фото: depositphotos/BrandonSeidel
В Исследовательской службе конгресса США заявили об угрозе оружия с искусственным интеллектом со стороны России и КНР.
"Другие государства, особенно такие равные соперники, как Россия и Китай, активно занимаются вопросом широкого применения робототехники, автономных систем и искусственного интеллекта в военной сфере, в связи с чем возникают вопросы об ответных военных мерах США", – говорится в докладе аналитиков, пишет RT.
В материалах конгресса также отмечается, что Россия и Китай не уделяют внимания этической стороне применения искусственного интеллекта в боевых операциях, поэтому не станут ограничивать "агрессивные варианты" его использования.
Согласно статистике, в сфере разработок, использующих искусственный интеллект, Россия уступает лидерство США и Китаю. Лучшими компаниями в отрасли считаются американские Lockheed Martin, Raytheon и Northrop Grumman.
Ранее сообщалось, что в российских военных вузах начнут готовить офицеров, которые должны будут управлять боевыми роботами. Планируется, что в ближайшее время появится новое направление – "Робототехника военного и специального назначения".
А августе в СМИ со ссылкой на Минобороны сообщалось, что в российских военных вузах начнут готовить офицеров, которые должны будут управлять боевыми роботами. Планируется, что в ближайшее время появится новое направление – "Робототехника военного и специального назначения".
Отмечалось, что работы по формированию федерального государственного образовательного стандарта уже завершены. Согласно ему, учеба по десяти направлениям рассчитана на пять лет. После окончания обучения будет присвоена квалификация "инженер". Специалисты смогут проектировать боевых роботов. Власти планируют начать подготовку студентов с 1 сентября будущего года.
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