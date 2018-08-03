В российских военных вузах начнут готовить специалистов по робототехнике

3 августа, 10:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В российских военных вузах начнут готовить офицеров, которые должны будут управлять боевыми роботами. Планируется, что в ближайшее время появится новое направление – "Робототехника военного и специального назначения".
Уже завершили работы по формированию федерального государственного образовательного стандарта, сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны.
Как отмечается, учеба по десяти направлениям рассчитана на пять лет. После окончания обучения будет присвоена квалификация "инженер".
Специалисты смогут проектировать боевых роботов. Список учебных вузов, где будут обучать такой специальности, определят в ближайшее время.
Власти планируют начать подготовку студентов с 1 сентября будущего года.
Ранее сообщалось, что в Disney Research создали робота-акробата, который умеет делать сальто. Строение механического акробата Stickman напоминает человеческое тело. Конструкция включает три сегмента, которые в полете складываются, подобно цирковому акробату. Как пояснили разработчики, механизм прикреплен к тросу, который отцепляется в конечной точке при раскачивании. Далее робот в полете подтягивает "колени" к "животу" и выполняет обратное сальто.
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