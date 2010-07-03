Совбез заявил о военной угрозе со стороны НАТО

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Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов заявил, что военные опасности, исходящие от США и НАТО, уже формируются в военные угрозы для России.

В интервью газете "Красная звезда" он напомнил о двукратном увеличении численности членов НАТО за последние 20 лет. Также за последние два года число военнослужащих сил первоочередного задействования НАТО выросло до 40 тысяч человек. При этом развернуты усиленные батальонные тактические группы в странах Балтии.

Кроме того, Попов указал на существенное повышение интенсивности оперативной и боевой подготовки вооруженных сил НАТО в непосредственной близости от российских границ. В качестве еще одного примера замсекретаря Совбеза привел расширение системы противоракетной обороны (ПРО) США, которая расширялась под предлогом противодействия Ирану.

По словам Попова, международная обстановка приобретает "все более сложный и неустойчивый характер", что характеризуется "нарастанием конфликтного потенциала в зонах традиционных российских интересов". Помимо прочего, замсекретаря сообщил, что США и НАТО создали два новых центра в Таллине и Риге на случай масштабной кибервойны с Россией.

Основной задачей указанных структур является выведение из строя вычислительных сетей критически важных объектов и инфраструктуры потенциального противника. С 25 октября по 7 ноября в Норвегии прошли крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО.

Министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон в расположении морских пехотинцев на норвежской военной базе Бардуфосс ранее заявил, что Великобритания нарастит военное присутствия в Арктике с целью защиты северного фланга НАТО от России.