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06:25

В Швеции считают, что Россия готовится к большой войне

безопасность политика

06:25

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Аналитики Шведского института оборонных исследований пришли к выводу, что Россия готовится к полномасштабной войне, передает РИА Новости.

В доказательство своим предположениям авторы исследования приводят тот факт, что регулярные военные учения российской армии становятся все более масштабными.

В пример приводятся учения 2017 года в Западном военном округе, в которых были задействованы около пяти с половиной тысяч российских военных, а также учебное мероприятие "Восток – 2018", в котором участвовали триста тысяч военных.

Авторы исследования подчеркивают, что российская армия заметно повысила боеготовность и способна в кратчайшие сроки перейти от мирного времени к выполнению военных задач.

Ежегодные масштабные учения в одном из четырех направлений по частям света обучают армию "вести войну на большей части континента", отмечают шведы.

Как заявил руководитель исследования Юхан Нурберг, Россия готовится вести региональные и растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО.

В исследовании также акцентируют внимание на том, что Россия систематически контролирует боеготовность своих сил, начиная с 2013 года. И в этом процессе на правах верховного главнокомандующего принимает участие президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что ВМФ России получил вызывающие у врага галлюцинации системы. Аппаратурой оснащены фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов". Аналогичное оборудование будет установлено еще на два фрегата.

Ослепляющая противника система предназначена для подавления в ночное время каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия.

безопасность политика

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