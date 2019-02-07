В Швеции считают, что Россия готовится к большой войне

Аналитики Шведского института оборонных исследований пришли к выводу, что Россия готовится к полномасштабной войне, передает РИА Новости.
В доказательство своим предположениям авторы исследования приводят тот факт, что регулярные военные учения российской армии становятся все более масштабными.
В пример приводятся учения 2017 года в Западном военном округе, в которых были задействованы около пяти с половиной тысяч российских военных, а также учебное мероприятие "Восток – 2018", в котором участвовали триста тысяч военных.
Авторы исследования подчеркивают, что российская армия заметно повысила боеготовность и способна в кратчайшие сроки перейти от мирного времени к выполнению военных задач.
Ежегодные масштабные учения в одном из четырех направлений по частям света обучают армию "вести войну на большей части континента", отмечают шведы.
Как заявил руководитель исследования Юхан Нурберг, Россия готовится вести региональные и растянутые во времени войны против возможных противников размеров Китая или НАТО.
В исследовании также акцентируют внимание на том, что Россия систематически контролирует боеготовность своих сил, начиная с 2013 года. И в этом процессе на правах верховного главнокомандующего принимает участие президент России Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что ВМФ России получил вызывающие у врага галлюцинации системы. Аппаратурой оснащены фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов". Аналогичное оборудование будет установлено еще на два фрегата.
Ослепляющая противника система предназначена для подавления в ночное время каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия.
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