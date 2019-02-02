ВМФ России получил вызывающие у врага галлюцинации системы

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Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") начал поставки в интересах Военно-морского флота России станций визуально-оптических помех 5П-42 "Филин".

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, системы ослепляют противника и вызывают галлюцинации. Аппаратурой оснащены фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов".

Аналогичное оборудование будет установлено еще на два фрегата проекта 22350, строительство которых ведется на заводе "Северная верфь".

Станция "Филин" предназначена для подавления в ночное время на расстоянии до пяти тысяч метров каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия.

Действие станции основывается на модуляции яркости светового излучения. Низкочастотные колебания яркости возбуждают зрительные нервы и вызывают временные обратимые расстройства органов зрения.

26 декабря Владимир Путин заявил, что гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" поступит на вооружение армии России в 2019 году.