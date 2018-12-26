"Авангард" поступит на вооружение армии РФ в 2019 году

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Владимир Путин заявил, что в будущем году на вооружение армии России поступит новое межконтинентальное оружие "Авангард". Об этом российский лидер заявил на встрече с российским правительством.

"Будет развернут первый полк в ракетных войсках стратегического назначения. Это большое событие и в жизни вооруженных сил, а, пожалуй, в жизни страны", – сказал президент РФ. Путин отметил, что благодаря "Авангарду" в России появился новый вид стратегического оружия.

В среду, 26 декабря, министерство обороны по поручению Путина провело зачетные летные испытания, а также испытало ракету комплекса "Авангард". Пуск провели из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в нынешнем году российская армия вышла на первое место по оснащенности современным оружием, которого нет ни у одной другой страны мира. По словам министра, за год российские военные получили более 1,5 тысячи образцов вооружения и свыше 80 тысяч единиц техники.