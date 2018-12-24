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24 декабря, 19:45

Шойгу назвал армию РФ самой современной в мире

власть безопасность технологии

24 декабря, 19:45

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В 2018 году российская армия вышла на первое место по оснащенности современным оружием, которого нет ни у одной другой страны мира. Такое заявление сделал глава Минобороны Сергей Шойгу.

По словам министра, за год российские военные получили более 1,5 тысячи образцов вооружения и свыше 80 тысяч единиц техники. "Это огромная цифра. Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%", – цитирует Шойгу РИА Новости.

Как подчеркнул глава Минобороны РФ, по уровню оснащенности современным вооружением российская армия ушла далеко вперед и сейчас с ней не может сравниться ни одна другая армия в мире. Государственная программа вооружения на 2010–2020 годы реализуется по плану, отметил Шойгу. В 2019 году оснащенность ВС РФ современным оружием составит 67%.

Ранее Владимир Путин заявил, что главной задачей армии в 2019 году станет укрепление боевого потенциала "ядерной триады". Президент поручил быстрее переходить на современное вооружение и напомнил о "прорывных шагах" в развитии новейшего оружия, которое не имеет аналогов в мире.

По его словам, речь идет о запуске серийного производства ракетного комплекса "Авангард", опытно-боевом дежурстве гиперзвукового комплекса "Кинжал" и испытаниях лазерных комплексов "Пересвет".

власть безопасность технологии

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