Шойгу назвал армию РФ самой современной в мире

В 2018 году российская армия вышла на первое место по оснащенности современным оружием, которого нет ни у одной другой страны мира. Такое заявление сделал глава Минобороны Сергей Шойгу.
По словам министра, за год российские военные получили более 1,5 тысячи образцов вооружения и свыше 80 тысяч единиц техники. "Это огромная цифра. Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%", – цитирует Шойгу РИА Новости.
Как подчеркнул глава Минобороны РФ, по уровню оснащенности современным вооружением российская армия ушла далеко вперед и сейчас с ней не может сравниться ни одна другая армия в мире. Государственная программа вооружения на 2010–2020 годы реализуется по плану, отметил Шойгу. В 2019 году оснащенность ВС РФ современным оружием составит 67%.
Ранее Владимир Путин заявил, что главной задачей армии в 2019 году станет укрепление боевого потенциала "ядерной триады". Президент поручил быстрее переходить на современное вооружение и напомнил о "прорывных шагах" в развитии новейшего оружия, которое не имеет аналогов в мире.
По его словам, речь идет о запуске серийного производства ракетного комплекса "Авангард", опытно-боевом дежурстве гиперзвукового комплекса "Кинжал" и испытаниях лазерных комплексов "Пересвет".
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