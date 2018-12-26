"Авангард" с гиперзвуковым блоком успешно прошел испытания

Фото: ТАСС/Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/
Министерство обороны по поручению Владимира Путина провело зачетные летные испытания, а также испытало ракету комплекса "Авангард". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае. В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона", – сообщила пресс-служба администрации президента.
Ранее глава государства заявил, что главная задача Вооруженных сил России на следующий год – укрепление боевого потенциала "ядерной триады". Также президент заявил, что за прошедший год был сделан прорыв в развитии новейшего оружия, не имеющего аналогов в мире. Речь шла о ракетном комплексе "Авангард", гиперзвуковом комплексе "Кинжал" и лазерном комплексе "Пересвет".
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