Великобритания нарастит присутствие в Арктике для защиты от РФ

Великобритания нарастит военное присутствия в Арктике с целью защиты северного фланга НАТО от России. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон в расположении морских пехотинцев на норвежской военной базе Бардуфосс.
По его словам, создана специальная 10-летняя программа, которая предусматривает, что до тысячи морпехов будут проходить обучение вместе с норвежскими коллегами. В будущем они сформируют воинское подразделение, пишет газета The Daily Telegraph.
Кроме того, планируется, что в 2020 году над Арктикой будут летать новые патрульные противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon, которые будут сдерживание активность российских подводных лодок и защищать британские субмарины.
11 января глава ВМС США Ричард Спенсер заявил, что что Вашингтон летом 2019 года отправит в Арктику военные корабли, чтобы проверить их работу в высоких широтах.
Ранее Сергей Шойгу указал, что Арктика стала объектом территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда стран, из-за чего нарастает угроза конфликтов в регионе.
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