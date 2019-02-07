В Госдуме отреагировали на исследование о "готовящейся к войне России"

Военные учения, которые проводит Россия, призваны укрепить обороноспособность страны. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, комментируя исследование Шведского института оборонных исследований.
Ранее шведские аналитики представили доклад, из которого следует, что Россия готовится к большой войне. Утверждение строится на том, что военные учения становятся масштабнее. Кроме того, боеготовность армии систематически контролируют с 2013 года, а участие в процессе принимает президент страны Владимир Путин.
"Россия – сугубо мирная страна, и все учения в том числе и масштабные, проходят на территории нашего государства и направлены на обеспечение неприкосновенности наших границ и безопасности наших граждан", – заявил в беседе с телеканалом RT Красов.
Он также призвал обратить внимание на "псевдооборонительные организацию НАТО и западную коалицию". Красов отметил, что они организовывали "цветные революции" и хаос по всему миру, и предложил шведским аналитикам сделать исследование в этой области.
В ноябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой создания общеевропейской армии, которая защитит страны Евросоюза от вмешательства в их внутренние демократические процессы и киберпространство. По словам главы государства, угрозу несут Россия, Китай и даже США.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.