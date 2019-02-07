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10:50

В Госдуме отреагировали на исследование о "готовящейся к войне России"

власть политика за рубежом

10:50

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Военные учения, которые проводит Россия, призваны укрепить обороноспособность страны. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, комментируя исследование Шведского института оборонных исследований.

Ранее шведские аналитики представили доклад, из которого следует, что Россия готовится к большой войне. Утверждение строится на том, что военные учения становятся масштабнее. Кроме того, боеготовность армии систематически контролируют с 2013 года, а участие в процессе принимает президент страны Владимир Путин.

"Россия – сугубо мирная страна, и все учения в том числе и масштабные, проходят на территории нашего государства и направлены на обеспечение неприкосновенности наших границ и безопасности наших граждан", – заявил в беседе с телеканалом RT Красов.

Он также призвал обратить внимание на "псевдооборонительные организацию НАТО и западную коалицию". Красов отметил, что они организовывали "цветные революции" и хаос по всему миру, и предложил шведским аналитикам сделать исследование в этой области.

В ноябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой создания общеевропейской армии, которая защитит страны Евросоюза от вмешательства в их внутренние демократические процессы и киберпространство. По словам главы государства, угрозу несут Россия, Китай и даже США.

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