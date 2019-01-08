Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11 января, 21:29

США отправят в Арктику военные корабли

политика за рубежом

11 января, 21:29

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Zuma/ MC3 Ryan M. Breeden

Вашингтон отправит в Арктику военные корабли летом 2019 года, чтобы проверить их работу в высоких широтах. Такое заявление сделал глава ВМС США Ричард Спенсер, передает USNI News.

В прошлом году "Гарри Трумэн" стал первым за 27 лет авианосцем США, который пересек Северный полярный круг в рамках учений НАТО Trident Juncture. В Североатлантическом альянсе не скрывали, что целью учений была проверка боеспособности войск в холодном климате и тренировка переброски крупных подразделений.

По информации USNI News, хотя во время похода "Гарри Трумен" не испытывал особых трудностей, сопровождавшие его суда проявили себя не лучшим образом. Как пояснил Ричард Спенсер, в ВМС США последним классом кораблей с паровыми системами для удаления льда были крейсеры "Тикондерога". При этом более современные модели не оснащены системами, необходимыми для плавания в условиях экстремальных морозов.

Кроме того, глава ВМС США не смог удержаться от язвительного высказывания о российской активности в Арктике. В Кремле неоднократно подчеркивали, что российские корабли используются в регионе для исследований и спасательных операций. "Я думаю, нам тоже стоит поискать там исследования и спасательные операции", − с иронией отметил Спенсер.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что Арктика стала объектом территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда стран, из-за чего нарастает угроза конфликтов в регионе.

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика