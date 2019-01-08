США отправят в Арктику военные корабли

Вашингтон отправит в Арктику военные корабли летом 2019 года, чтобы проверить их работу в высоких широтах. Такое заявление сделал глава ВМС США Ричард Спенсер, передает USNI News.
В прошлом году "Гарри Трумэн" стал первым за 27 лет авианосцем США, который пересек Северный полярный круг в рамках учений НАТО Trident Juncture. В Североатлантическом альянсе не скрывали, что целью учений была проверка боеспособности войск в холодном климате и тренировка переброски крупных подразделений.
По информации USNI News, хотя во время похода "Гарри Трумен" не испытывал особых трудностей, сопровождавшие его суда проявили себя не лучшим образом. Как пояснил Ричард Спенсер, в ВМС США последним классом кораблей с паровыми системами для удаления льда были крейсеры "Тикондерога". При этом более современные модели не оснащены системами, необходимыми для плавания в условиях экстремальных морозов.
Кроме того, глава ВМС США не смог удержаться от язвительного высказывания о российской активности в Арктике. В Кремле неоднократно подчеркивали, что российские корабли используются в регионе для исследований и спасательных операций. "Я думаю, нам тоже стоит поискать там исследования и спасательные операции", − с иронией отметил Спенсер.
Ранее Сергей Шойгу заявил, что Арктика стала объектом территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда стран, из-за чего нарастает угроза конфликтов в регионе.
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