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11:42

Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения в Каспийском море

политика

11:42

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Фото: ТАСС/Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Россия и Иран в ближайшее время проведут совместные военно-морские учения в Каспийском море. Об этом заявил командующий иранскими ВМС, контр-адмирал Хоссейн Ханзади в интервью агентству Mehr.

По словам Ханзади, запланировано проведение тактических, спасательных и антипиратских учений. Мероприятия повысят уровень сотрудничества на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях, добавил контр-адмирал.

Он также отметил, что сотрудничество между военно-морскими силами Ирана и России укрепилось за последние годы.

Предыдущие совместные военно-морские учения проводились в Каспийском море в 2015 году.

политика

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