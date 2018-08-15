В парламенте Великобритании предупредили о российской угрозе в Арктике

15 августа, 13:43
Фото: AP/MC 2nd Class Micheal H. Lee/U.S. Navy
Депутаты парламента Великобритании заявили о необходимости усиления военного присутствия в Арктике для противостояния "российской агрессии", передает "Газета.ру" со ссылкой на зарубежные СМИ.
Как заявили в палате общин, Россия наращивает военное присутствие вдоль побережья Арктики. Поэтому Британии необходимо подготовится к тому, чтобы отразить российскую экспансию в регионе.
В заявлении говорится, что таяние ледников помогло сделать арктический регион более доступным для судов.
Кроме того, в оборонном комитете предупредили, что Лондон отстает в гонке с Москвой.
Ранее сообщалось, что Арктика может стать зоной военной конкуренции между Москвой и Вашингтоном из-за состояния взаимоотношений между странами. В отчете исследовательского центра конгресса США говорится, что обозревателям внушают опасение рост военного потенциала РФ и увеличение числа операций в Арктике. Специалисты также озабочены достаточностью у США военных ресурсов для защиты своих интересов в регионе.
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