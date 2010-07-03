Путин отметил тренд на сокращение военных расходов

Владимир Путин во время прямой линии отметил, что Россия не является лидером по военным расходам. По словам главы государства, страна сокращает траты на оружие на постоянной основе.
"У России есть тренд на сокращение военных расходов, но все равно оказывается на два-три шага впереди по современному вооружению", – сказал Путин, добавив, что РФ по расходам на вооружение обгоняют США, Саудовская Аравия и ряд других стран.
Так президент ответил на вопрос, с какой целью по телевидению часто звучат новости о вооружении. "Как говорили древние: хочешь мира, готовься к войне", – сказал Путин.
Путин заявил о сокращении военных расходов в 2020 году
Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), первые пять позиций в рейтинге стран с наибольшими военными расходами заняли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. По итогам 2018 года на эти страны пришлось 60 процентов мировых военных расходов. Как сказано в докладе организации, в 2018 году военные траты РФ составили 61,4 миллиарда долларов, то есть стали на 3,5 процента меньше, чем годом ранее.
Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.
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