Губернатор Калининградской области ответил генералу США на план прорвать ПВО

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил главнокомандующему американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригяну, который заявил, что у США есть план для прорыва российских ПВО.

Алиханов посоветовал американским генералам внимательнее читать книги о России.

"У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны. Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы еще и книжки почитать о том, как эти планы закончились для планировщиков. Желаю всем генералам США читать книжки о России и помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт", – сказал Алиханов в комментарии РБК.

Харригян назвал Калининград целью удара в случае войны. Он подчеркнул, что если армии США придется уничтожить интегрированную систему ПВО Калининграда, то у Штатов "есть план". Он не уточнил его детали, но отметил, что маневры отрабатываются.

Ранее глава Минобороны США Марк Эспер заявил, что действия России представляют вызов США в сфере безопасности. Он добавил, что Россия и Китай усовершенствовали свое вооружение, чтобы применить его против США.

