Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"

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Глава российского МИД Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировали заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что России следует вести себя "как нормальная страна".

По мнению Лаврова, в своем высказывании Эспер призвал Россию "действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты". Министр иностранных дел пояснил, что "в ином случае мы должны были бы, действуя как США, бомбить тот же Ирак, ту же Ливию в грубейшее нарушение международного права".

Если брать пример со Штатов, цитирует Лаврова RT, РФ должна была бы выделять миллионы "на вмешательства в дела других стран, как это сделал конгресс", а также "поддерживать госперевороты – антиконституционные, вооруженные". Глава российского МИД напомнил, что именно так поступили США "со своими ближайшими союзниками в феврале 2014 года", когда под давлением радикалов украинская оппозиция разорвала соглашение, подписанная государствами Евросоюза.

Сергей Шойгу в свою очередь заявил: "Единственное хочу сказать, – мы, наверное, все-таки побудем пока "ненормальными".

Ранее глава Пентагона Марк Эспер выразил желание, чтобы Россия "могла вести себя как более нормальная страна", то есть такая, которая "разделяет западные ценности", как США, Франция и "другие союзники по НАТО".

В начале сентября Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу с США. Министр отметил, что отношения между двумя странами сильно подорваны, так как американская сторона безосновательно вводит все новые санкции.