Посольство РФ осудило слова Джонсона об агрессии СССР против Польши

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал у себя в Twitter видеообращение, посвященное 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В нем политик заявил, что Польша оказалась "между молотом фашизма и наковальней коммунизма" и что агрессия Советского Союза была сопоставима с действиями гитлеровской Германии.

80 years ago Hitler invaded Poland and triggered WWII, but the Polish people never succumbed to tyranny. We shall always remember their magnificent contribution to the struggle for freedom. 🇬🇧🇵🇱 #80WW2 pic.twitter.com/HymoPlYO4G — Boris Johnson (@BorisJohnson) 1 сентября 2019 г.



Посольство РФ в Великобритании прокомментировало высказывание премьера на своем официальном сайте. В диппредставительстве подобную формулировку назвали неприемлемой.

"При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши (в Западной Украине и Западной Белоруссии) постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема", – сказано в сообщении.

В посольстве также напомнили о роли британских дипломатов в событиях 1939 года, которая "не только попустительствовала захватнической политике нацистов, но и последовательно саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса".

В публикации при этом выражается уверенность в том, что взгляды Джонсона на Вторую мировую не пользуются значительной популярностью в его стране, а большинство россиян и британцев "чтут советско-британское союзничество".

Кульминационные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны стартовали 1 сентября на площади Пилсудского в центре Варшавы. В республику съехались 250 гостей из 40 стран, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, а также вице-президента США Майкла Пенса. Российская сторона не была приглашена – представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение польских властей "глупым".