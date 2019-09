Посольство РФ осудило слова Джонсона об агрессии СССР против Польши

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал у себя в Twitter видеообращение, посвященное 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В нем политик заявил, что Польша оказалась "между молотом фашизма и наковальней коммунизма" и что агрессия Советского Союза была сопоставима с действиями гитлеровской Германии.

80 years ago Hitler invaded Poland and triggered WWII, but the Polish people never succumbed to tyranny. We shall always remember their magnificent contribution to the struggle for freedom. 🇬🇧🇵🇱 #80WW2 pic.twitter.com/HymoPlYO4G