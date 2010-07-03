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09:07

Посольство РФ осудило слова Джонсона об агрессии СССР против Польши

политика

09:07

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Фото: ТАСС/Kay Nietfeld/DPA

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал у себя в Twitter видеообращение, посвященное 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В нем политик заявил, что Польша оказалась "между молотом фашизма и наковальней коммунизма" и что агрессия Советского Союза была сопоставима с действиями гитлеровской Германии.


Посольство РФ в Великобритании прокомментировало высказывание премьера на своем официальном сайте. В диппредставительстве подобную формулировку назвали неприемлемой.

"При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши (в Западной Украине и Западной Белоруссии) постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема", – сказано в сообщении.

В посольстве также напомнили о роли британских дипломатов в событиях 1939 года, которая "не только попустительствовала захватнической политике нацистов, но и последовательно саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса".

В публикации при этом выражается уверенность в том, что взгляды Джонсона на Вторую мировую не пользуются значительной популярностью в его стране, а большинство россиян и британцев "чтут советско-британское союзничество".

Кульминационные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны стартовали 1 сентября на площади Пилсудского в центре Варшавы. В республику съехались 250 гостей из 40 стран, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, а также вице-президента США Майкла Пенса. Российская сторона не была приглашена – представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение польских властей "глупым".

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