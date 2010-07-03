Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны

07:18
07:18
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может наказать Польшу за позицию относительно Второй мировой войны и роли в ней Советского Союза.
Политик считает, что во всех учебниках нужно указать Польшу как главного виновника начала войны. Жириновский также отметил, что Польша, возглавляемая Юзефом Пилсудским, была одним из первых союзников Адольфа Гитлера в 1930-е годы.
Глава ЛДПР заявил, что Польша, как и Франция с Великобританией, "молчала во время аннексии немцами Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии". По его словам, "без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 году и речи быть не могло".
Жириновский написал в Telegram, "Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру".
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк ранее рассказал, почему Россия не приглашена в Варшаву на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Он заявил, что Польша хочет отдать дань памяти трагическим событиям в "духе исторической правды", в чем Россия якобы совершенно не заинтересована.
В то же время экс-президент Польши Лех Валенса раскритиковал отказ властей приглашать Владимира Путина. Он подчеркнул, что в спорных ситуациях нужно "вести диалог, а не изолировать".
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