В Госдуме оценили обвинения Польши в адрес России из-за репараций

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуме раскритиковали слова министра обороны Польши Мариуша Блащака о послевоенных репарациях от Германии.

"Польша сегодня является рупором всей русофобской политики Европы и США, они начинают полностью пересматривать все исторические моменты, связанные с Польшей и Россией. На сегодняшний момент каждый из политиков Польши считает своим долгом отметиться", – цитирует RT депутата Виктора Водолацкого.

Ранее Блащак в эфире Польского телевидения заявил, что Варшава не получила репарации от Берлина, потому что "Москва приняла такое решение". По его мнению, Польша не была при этом суверенна.

Вопрос о несправедливых репарациях неоднократно поднимался польскими властями. Подобное заявление в 2017 году делала бывший премьер-министр Беата Шидло. По ее словам, страна до сих пор претендует на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время войны. "Мы являемся жертвами, которым ущерб никак еще не был возмещен", – заявляла Шидло.

О намерении взыскать средства с Германии заявлял и министр обороны Польши Антоний Мацеревич.

"Это советская колония, именуемая Польской Народной Республикой, отказалась от части репараций, связанных с тоже марионеточным государством под названием Германская Демократическая Республика", – отмечал Мацеревич.

Вопрос о репарациях, которые Германия должна была выплатить победителям, был решен на конференции в Потсдаме. Согласно достигнутым договоренностям, репарации должны были быть выражены в материальной форме (заводы, машины, оборудование, товарные запасы, а также германские вложения за рубежом). СССР из своей зоны оккупации вывез имущество, общая стоимость которого оценивается в 15,8 миллиарда долларов. От 8 до 15 процентов того, что было получено СССР по репарациям, затем было передано Польше.

