Польша обвинила Россию в отсутствии немецких репараций

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила послевоенные репарации от Германии. Об этом он объявил в эфире польского телевидения, передает РИА Новости.

Он отмечает, что такое решение приняла именно РФ и "Польша не была суверенна" в нем. Также Блащак настаивает на том, что вопрос репараций не закрыт.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. С 1954-го их взимание прекратилось по совместному соглашению СССР и Польской Народной Республики. Несмотря на это, в последнее время в Варшаве вновь начали требовать выплат.

Весной Варшава планировала потребовать от Берлина не менее 900 миллиардов долларов. Депутат польского Сейма Януш Шевчак тогда заявил, что польские власти игнорировали вопрос о компенсации за ущерб последних 30 лет, что является "позором". По его словам, Германия до тех пор, пока не погасит задолженность, должна сохранять "исключительную сдержанность, когда речь идет о нападках на польское правительство.

Власти Германии неоднократно заявляли, что не собираются осуществлять выплаты Польше за ущерб во время Второй мировой войны. Берлин указывал, что выплатил достаточно крупные репарации. Кроме того, Варшава сама отказалась от репараций в 1953 году.