Эксперт объяснил отказ Польши пригласить РФ на годовщину войны

12:33
12:33
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Фото: depositphotos/bogdanwankowicz
Cтарший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев прокомментировал отказ польских властей пригласить российскую делегацию на мероприятия, посвященные началу Второй мировой войны. Его слова приводит ИА "НСН".
"Мы в какой-то мере даже должны радоваться тому, что нас не пригласили. Это не переписывание истории. Это разные взгляды на одни и те же исторические события", – подчеркнул Волобуев.
Он также отметил, что в случае получения соответствующего приглашения от Москвы бы потребовали "признать свою ответственность за развязывание войны наравне с Германией".
"В чем логика? В том, что война началась через неделю после подписания пакта Молотова – Риббентропа", – объяснил эксперт, добавив, что "на это наслаивается еще катынская история", которую поляки с 90-х годов требуют признать геноцидом.
Кульминационные мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны стартовали 1 сентября на площади Пилсудского в центре Варшавы. В республику съехались 250 гостей из 40 стран, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, а также вице-президента США Майкла Пенса. Российская сторона не была приглашена – представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение польских властей "глупым". Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк в свою очередь заявил, что его страна хочет отдать дань памяти трагическим событиям в "духе исторической правды", в чем Россия якобы совершенно не заинтересована.
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