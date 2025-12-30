30 декабря, 17:47Политика
Грузия стала чаще отказывать россиянам во въезде из-за места рождения
Фото: ТАСС/Александр Патрин
Грузия стала чаще отказывать россиянам во въезде в страну из-за места рождения. Об этом сообщила Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии.
Уточняется, что в последнее время участились случаи отказа во въезде гражданам России, в паспортах которых местом рождения указаны Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожская и Херсонская области.
Диппредставительство рекомендовало "тщательно взвесить все обстоятельства и возможные риски" при планировании поездок в Грузию в ситуации, когда "действия грузинских пограничных властей вносят элемент неопределенности в планы россиян по отдыху в Грузии".
При этом Москва настроена на нормализацию отношений с Тбилиси, если последний не станет разменной монетой в играх против России, указывал ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин. По его словам, Грузия демонстрирует здравый прагматизм и тенденцию к многовекторности во внешних делах.