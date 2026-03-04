Форма поиска по сайту

04 марта, 12:21

Спорт
USA Today: матч по бейсболу приостановили в США из-за пеликана

В США приостановили матч по бейсболу из-за пеликана

В США приостановили бейсбольный матч между командами из Университета Лойолы Мэримаунт и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре из-за пеликана. Об этом сообщила газета USA Today.

По данным СМИ, птица запуталась в сетке. Освободиться ей помог один из болельщиков, который сидел в первом ряду. Спустя время пеликан оказался на поле. Его завернули в полотенце и отнесли в безопасное место.

Игру возобновили спустя несколько минут после инцидента с пеликаном.

Ранее в ходе финального матча Первой любительской лиги в турецком Стамбуле вратарь Istanbul Yurdum Spor попал мячом по чайке, которая летела над полем. В результате птица упала на землю и не двигалась.

Ей начал делать массаж сердца один из футболистов, затем чайку передали врачам. Спустя время ее выпустили на волю.

Сбитую мячом чайку реанимировали во время футбольного матча в Стамбуле

