24 февраля, 16:01

Спорт

Подбитую футболистами чайку могут сделать символом команды в Турции

Фото: aa.com.tr

Клуб Istanbul Yurdum Spor может сделать чайку своим символом после того, как футболисты подбили ее мячом. Об этом РИА Новости сообщил глава стамбульской команды Али Саит.

"Пока таких планов нет, но мы обязательно примем позже какое-нибудь решение, сейчас не до этого", – заявил Саит.

Инцидент произошел на 22-й минуте финального матча Первой любительской лиги в турецком Стамбуле. Вратарь Istanbul Yurdum Spor попал мячом по чайке, которая летела над полем. В результате птица упала на газон и не двигалась. К ней подбежал капитан команды Гани Чатан и стал делать ей массаж сердца.

Спортсмен в течение двух минут проводил реанимацию, а после передал чайку врачам. Спустя время птицу выпустили на волю. Жива ли она – неизвестно, уточнил Саит.

Некоторые клубы уже используют чайку в качестве своего символа.

Ранее в индийском городе Джамму полиция задержала голубя, к которому была привязана записка с угрозой теракта. Птицу поймали у линии разграничения с Пакистаном. В записке на урду и английском содержались слова Kashmir Freedom и Time has come, а также предупреждение о подрыве вокзала.

По мнению экспертов, голубь мог быть специально обучен для доставки таких сообщений. При этом с пакистанской стороны с различными посланиями уже запускали других птиц, воздушные шары и флаги.

