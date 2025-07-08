Times of India: пчелиный рой задержал вылет самолета в аэропорту Индии

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Пчелиный рой задержал вылет рейса в одном из аэропортов Индии. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Times of India.

По данным издания, сотрудники авиакомпании, которые загружали багаж, увидели пчел, летающих около люка грузового отсека самолета. После этого они оповестили остальных работников. Специальные службы при помощи струи воды из пожарной машины убрали насекомых.

Как уточнил источник издания, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее в аэропорту Ямагата в Японии закрыли взлетно-посадочную полосу и отменили 10 рейсов из-за медведя. Сотрудники попытались прогнать его самостоятельно, однако позже медведь вновь пришел в район взлетно-посадочной полосы.

В аэропорт вызвали специалистов местной охотничьей организации. Эксперты установили специальную ловушку, однако животное в нее не попало.

