Times of India: в Индии мужчина спас жену от роя пчел и погиб

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Мужчина спас свою супругу от роя пчел и погиб в лесу около деревни Кхандари района Шахдол в Индии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Times of India.

По данным издания, 55-летний Самай Лал с женой Сиявати пас животных, когда на его супругу напали пчелы. После этого мужчина подбежал к ней и накрыл платком, однако насекомые разозлились.

Рой окружил мужчину и начал его жалить. В результате ему не удалось спастись. Состояние женщины к настоящему моменту оценивается как тяжелое, указало издание.

Ранее в Бразилии бывший член совета муниципалитета Тиангуа Франсиско Эудес Алвес Гомеш погиб после нападения сотен пчел. По данным СМИ, политик на тракторе пытался расчистить место под новые посадки, но во время работы задел дерево, на котором находился улей.

В результате нападения пчел у Гомеша произошел анафилактический шок. Мужчину доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти.