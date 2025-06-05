Рой пчел насмерть закусал ротвейлера и напал на человека в Омске

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Рой пчел насмерть закусал собаку и напал на человека в СНТ "Деревообработчик" в Омске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по области.

В полицию после произошедшего обратились двое членов СНТ: 58-летняя местная жительница, чью собаку породы ротвейлер покусали пчелы с соседнего дачного участка, а также 47-летняя женщина, которая пострадала от насекомых.

По факту произошедшего были опрошены сами заявители и 52-летний мужчина, который разводил пчел на своем участке. Последний рассказал, что ранее на его территории находилось 7 ульев, 6 из которых он уже вывез в лес. По его словам, на его даче остался лишь один из них.

Как сообщает ведомство, в конце мая пчеловоду позвонили соседи, которые сообщили, что их собаку покусал рой пчел. Приехав на свой участок, мужчина заметил ротвейлера, привязанного к смежному забору. Он напоил животное водой и вместе со знакомым соседей повез пса в ветклинику. Однако по пути в медучреждение собака умерла в машине.

При этом, когда мужчина довез пса до ветклиники, врачи не смогли сперва определить причину смерти ротвейлера. После этого инцидента пчеловод решил убрать оставшийся улей с участка.

Ранее в Бразилии бывший член совета муниципалитета Тиангуа Франсиско Эудес Алвес Гомеш умер после нападения сотен пчел. По данным СМИ, насекомые напали на 70-летнего мужчину на его ферме. Политик на тракторе пытался расчистить место под новые посадки, но в ходе работы задел дерево, на котором находился улей.