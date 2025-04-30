Подмосковные врачи спасли женщину, которая чуть не умерла от укуса пчелы

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В Электростальской больнице спасли 54-летнюю женщину, у которой развился анафилактический шок после укуса пчелы, сообщили на сайте пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

"В результате (укуса. – Прим. ред.) она почувствовала резкое ухудшение самочувствия, которое сопровождалось жжением, сильным зудом в ладонях и стопах, а также отеком лица, шеи и затрудненным дыханием", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что медики сразу распознали симптомы анафилактического шока. Женщину экстренно перевели в реанимацию.

Уточняется, что пациентке ввели адреналин и другие гормональные препараты для стабилизации состояния. В течение суток она находилась под наблюдением врачей, которые контролировали ее состояние и проводили процедуры.

"Благодаря оперативным действиям медицинского персонала сейчас жизни женщины ничего не угрожает", – приводятся в сообщении слова заведующего приемным отделением Александра Волкова.

Врач отметил, что анафилактический шок может привести человека к смерти. Именно поэтому важно незамедлительно обратиться за медпомощью.

"До приезда врачей необходимо уложить пострадавшего на спину и приподнять ноги, чтобы улучшить кровообращение. Не позволять садиться или вставать – это может усугубить состояние. Нужно расстегнуть одежду и обеспечить приток свежего воздуха", – рассказал Волков.

Заведующий приемным отделением добавил, что если пострадавший потерял сознание, то необходимо аккуратно повернуть его голову набок, чтобы предотвратить аспирацию и обеспечить проходимость дыхательных путей.

Он подчеркнул, что пациентам с аллергией рекомендуется всегда иметь при себе антигистаминные препараты.

Ранее врач рассказала, как спастись от весенней аллергии. Аллергикам стоит выходить на улицу после захода солнца. В это время уменьшается активность пыльцы. Среди других рекомендаций – проветривать квартиру или дом после дождя, использовать специальные фильтры для кондиционеров, а также каждый день делать влажную уборку и сразу же умываться и переодеваться после прихода с улицы.