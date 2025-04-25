В ГД предложили предусмотреть удаленную работу для аллергиков

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Депутат Госдумы Ярослав Самылин предложил предусмотреть возможность удаленной работы для людей с аллергией на цветение. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в Москве береза и ольха вошли в активную фазу цветения. Перевод на удаленную работу, считает парламентарий, помог бы аллергикам. Он также напомнил, что во время пандемии COVID-19 большая часть людей смогла спокойно работать из дома.

Помимо этого, Самылин предложил внедрить доступный АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия. – Прим. ред.) по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) во всех российских регионах.

Согласно недавно проведенному исследованию, самыми популярными регионами страны, куда граждане с аллергией уезжают на период цветения, стали Сочи, Крым и Краснодарский край – 26, 22 и 19% соответственно. Далее по популярности идут Карелия и Байкал – эти направления выбрали 11% респондентов. Столько же людей предпочитают уезжать в горы.