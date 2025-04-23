Врач Овнанян рекомендовала аллергикам гулять после захода солнца

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Аллергикам стоит выходить на улицу после захода солнца, когда уменьшается активность пыльцы, заявила врач Эвелина Овнанян. Об этом сообщает News.ru.

"Лучше всего уехать на это время в другой климатический пояс. Но это доступно не всем по ряду причин. Оставаясь в краю березы и ольхи, минимизируйте воздействие пыльцы на организм", – поделилась эксперт.

Среди других рекомендаций – проветривать квартиру после дождя, использовать дома и в машине специальные фильтры для кондиционеров, а также каждый день делать влажную уборку и сразу же умываться и переодеваться после прихода с улицы.

Кроме того, врач посоветовала по возможности не выходить на улицу в сухую и ветреную погоду и не выезжать за город. При этом на улице необходимо надевать очки и респиратор.

Помимо этого, Овнанян рекомендовала избегать физического и психоэмоционального напряжения.

"В случае аллергии лучше всего провести АСИТ – антиаллергическую специфическую иммунотерапию. Но делать ее надо заранее – зимой", – заключила врач.

Ранее врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова заявила, что во время цветения людям, страдающим от аллергии, необходимо отказаться от ряда фруктов, орехов и зелени. По ее словам, существуют перекрестные реакции у продуктов питания на пыльцу цветущих деревьев.

Среди таковых – яблоко, груша, абрикос, персик, слива, морковь, киви, вишня, черешня, банан, картофель, орехи, петрушка, укроп, сельдерей и тмин.

