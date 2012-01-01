Врач Елена Бобрикова назвала главные причины развития аллергии

Высокая концентрация аллергенов может вызвать чихание и заложенность носа. Почему возникает иммунная реакция, подробно объяснила заведующая КДО МГНПЦ аллергологии и иммунологии Елена Бобрикова в программе "Доктор 24".

Стресс и окружающая среда

Аллергия возникает при индивидуальной реакции организма на белок. При этом патология появляется только после повторного контакта с раздражителем, рассказала Елена Бобрикова.

В мегаполисах люди нередко страдают от аллергии из-за окружающей среды. Могут раздражаться кожные покровы, слизистая носа и бронхиальное дерево, что негативно отражается на местном иммунитете.

Стресс тоже воздействует на организм, поэтому может стать одним из "инструментов", запускающих аллергическую реакцию.





Елена Бобрикова заведующая КДО МГНПЦ аллергологии и иммунологии Аллергические заболевания распространены, но могут быть в скрытом состоянии, например, при большой концентрации аллергенов, в частности, пыльцы. Аллергия может проявиться у любого человека и в любом возрасте.

Выявить скрытую аллергию помогает кожная проба, но в период обострения такие тестирования не проводятся. Тем не менее врач может назначить анализ крови на иммуноглобулины (белки плазмы крови).

Домашняя пыль и цветение

Многие пациенты страдают от аллергии на пыльцу. Защититься от нее помогают:

кондиционер с очищающими фильтрами, которые периодически нужно проверять на появление плесени;

закрытые окна;

промывание носа и глаз физиологическим раствором или водой после улицы.

Помимо этого, необходимо носить очки, кепки и защитные маски вне дома, добавила врач.

Также аллергия возникает из-за домашней пыли, которая на 80% состоит из клещей. Реакция проявляется заложенностью носа, чиханием, а в некоторых случаях – развитием бронхиальной астмы.

Рекомендуется проветривать помещение и постельное белье в холодное время года, а также стирать его при смертельной для паразитов температуре в 90 градусов, заключила Елена Бобрикова.