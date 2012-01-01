Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 08:30

Общество
Главная / Истории /

Врач Елена Бобрикова назвала главные причины развития аллергии

Слезы без причин: как возникает скрытая аллергия

Высокая концентрация аллергенов может вызвать чихание и заложенность носа. Почему возникает иммунная реакция, подробно объяснила заведующая КДО МГНПЦ аллергологии и иммунологии Елена Бобрикова в программе "Доктор 24".

Стресс и окружающая среда

Фото: 123RF/aoo3771

Аллергия возникает при индивидуальной реакции организма на белок. При этом патология появляется только после повторного контакта с раздражителем, рассказала Елена Бобрикова.

В мегаполисах люди нередко страдают от аллергии из-за окружающей среды. Могут раздражаться кожные покровы, слизистая носа и бронхиальное дерево, что негативно отражается на местном иммунитете.

Стресс тоже воздействует на организм, поэтому может стать одним из "инструментов", запускающих аллергическую реакцию.

Аллергические заболевания распространены, но могут быть в скрытом состоянии, например, при большой концентрации аллергенов, в частности, пыльцы. Аллергия может проявиться у любого человека и в любом возрасте.
Елена Бобрикова
заведующая КДО МГНПЦ аллергологии и иммунологии

Выявить скрытую аллергию помогает кожная проба, но в период обострения такие тестирования не проводятся. Тем не менее врач может назначить анализ крови на иммуноглобулины (белки плазмы крови).

Домашняя пыль и цветение

Фото: 123RF/bestyy38

Многие пациенты страдают от аллергии на пыльцу. Защититься от нее помогают:

  • кондиционер с очищающими фильтрами, которые периодически нужно проверять на появление плесени;
  • закрытые окна;
  • промывание носа и глаз физиологическим раствором или водой после улицы.

Помимо этого, необходимо носить очки, кепки и защитные маски вне дома, добавила врач.

Также аллергия возникает из-за домашней пыли, которая на 80% состоит из клещей. Реакция проявляется заложенностью носа, чиханием, а в некоторых случаях – развитием бронхиальной астмы.

Рекомендуется проветривать помещение и постельное белье в холодное время года, а также стирать его при смертельной для паразитов температуре в 90 градусов, заключила Елена Бобрикова.

Читайте также


обществоистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика