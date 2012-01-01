Врач Магомедов назвал опасные причины осиплости

Осиплость может возникнуть из-за аллергии или даже опухолей в горле. Обо всех причинах развития патологии рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Хаджимурад Магомедов в программе "Доктор 24".

Щитовидная железа и горло

Одна из причин осиплости – заболевания щитовидной железы. Из-за зоба и опухолей сдавливаются возвратные нервы, которые контролируют голосовые связки, рассказал Хаджимурад Магомедов.

Также новообразования могут появляться непосредственно в горле.





Хаджимурад Магомедов заведующий оториноларингологическим отделением Если опухоль находится на голосовых связках или одной из них, это может привести к осиплости или даже полной потере голоса.

Кроме потери голоса, из-за опухоли в горле еще и становится трудно дышать. Причиной появления новообразований часто становится курение, предупредил врач.

ЖКТ и аллергия

Проблемы с горлом могут возникнуть из-за неправильной работы желудочно-кишечного тракта. В частности, на проблему указывает изжога.





Хаджимурад Магомедов заведующий оториноларингологическим отделением Если происходят изменения в ЖКТ, связанные с неправильной перистальтикой (особенно ночью), начинается обратное движение содержимого из желудка к гортаноглотке. Из-за этого голос может стать более грубым.

Осиплость также появляется весной из-за аллергии. В этом случае стоит принимать антигистаминные препараты или обратиться к врачу, если ранее подобных симптомов не было.

Кроме того, изменения в голосе могут быть связаны с ОРВИ или воспалением верхних дыхательных путей. В такие моменты больному важно оставаться дома. При этом после выздоровления кашель может сохраняться до двух месяцев, заключил Магомедов.

