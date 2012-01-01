Врач Магомедов назвал опасные причины осиплости

Осиплость может возникнуть из-за аллергии или даже опухолей в горле. Обо всех причинах развития патологии рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Хаджимурад Магомедов в программе "Доктор 24".
Щитовидная железа и горло
Одна из причин осиплости – заболевания щитовидной железы. Из-за зоба и опухолей сдавливаются возвратные нервы, которые контролируют голосовые связки, рассказал Хаджимурад Магомедов.
Также новообразования могут появляться непосредственно в горле.
Кроме потери голоса, из-за опухоли в горле еще и становится трудно дышать. Причиной появления новообразований часто становится курение, предупредил врач.
ЖКТ и аллергия
Проблемы с горлом могут возникнуть из-за неправильной работы желудочно-кишечного тракта. В частности, на проблему указывает изжога.
Осиплость также появляется весной из-за аллергии. В этом случае стоит принимать антигистаминные препараты или обратиться к врачу, если ранее подобных симптомов не было.
Кроме того, изменения в голосе могут быть связаны с ОРВИ или воспалением верхних дыхательных путей. В такие моменты больному важно оставаться дома. При этом после выздоровления кашель может сохраняться до двух месяцев, заключил Магомедов.