Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта, 15:30

Общество
Главная / Истории /

Врач Магомедов назвал опасные причины осиплости

От звука к шепоту: чем опасна осиплость

Осиплость может возникнуть из-за аллергии или даже опухолей в горле. Обо всех причинах развития патологии рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Хаджимурад Магомедов в программе "Доктор 24".

Щитовидная железа и горло

Фото: 123RF/serezniy

Одна из причин осиплости – заболевания щитовидной железы. Из-за зоба и опухолей сдавливаются возвратные нервы, которые контролируют голосовые связки, рассказал Хаджимурад Магомедов.

Также новообразования могут появляться непосредственно в горле.

Если опухоль находится на голосовых связках или одной из них, это может привести к осиплости или даже полной потере голоса.
Хаджимурад Магомедов
заведующий оториноларингологическим отделением

Кроме потери голоса, из-за опухоли в горле еще и становится трудно дышать. Причиной появления новообразований часто становится курение, предупредил врач.

ЖКТ и аллергия

Фото: 123RF/spukkato

Проблемы с горлом могут возникнуть из-за неправильной работы желудочно-кишечного тракта. В частности, на проблему указывает изжога.

Если происходят изменения в ЖКТ, связанные с неправильной перистальтикой (особенно ночью), начинается обратное движение содержимого из желудка к гортаноглотке. Из-за этого голос может стать более грубым.
Хаджимурад Магомедов
заведующий оториноларингологическим отделением

Осиплость также появляется весной из-за аллергии. В этом случае стоит принимать антигистаминные препараты или обратиться к врачу, если ранее подобных симптомов не было.

Кроме того, изменения в голосе могут быть связаны с ОРВИ или воспалением верхних дыхательных путей. В такие моменты больному важно оставаться дома. При этом после выздоровления кашель может сохраняться до двух месяцев, заключил Магомедов.

Читайте также


обществоистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика