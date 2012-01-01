Врач Товмасян перечислила главные отличия мононуклеоза от ангины

Мононуклеоз способен привести к тяжелым осложнениям вплоть до разрыва селезенки или желтухи. Чем еще опасно заболевание и как оно возникает, рассказала заведующая научно-исследовательским отделом патологии верхних дыхательных путей и ринофациальной хирургии ГБУЗ "НИКИО им. Л. И. Свержевского" ДЗМ Анна Товмасян в программе "Доктор 24".

Как проявляется и передается

Мононуклеоз – это инфекционное заболевание, которое преимущественно поражает лимфоидную ткань. В основном страдают небные миндалины в ротоглотке, рассказала Анна Товмасян.

Также болезнь сопровождается лимфаденопатией, когда поражаются заднешейные, паховые и подмышечные лимфоузлы.





Анна Товмасян заведующая научно-исследовательским отделом патологии верхних дыхательных путей и ринофациальной хирургии ГБУЗ "НИКИО им. Л. И. Свержевского" ДЗМ Мононуклеоз часто называют "болезнью поцелуев", так как он передается воздушно-капельным путем и через слюну. Основным возбудителем является вирус Эпштейна-Барр, который относится к герпесвирусам четвертого типа.

Вирус может находиться в организме человека, но при этом не проявляться. В таком случае выявить его можно только по иммуноглобулинам-G в крови. Эти антитела показывают, что организм когда-то сталкивался с патогеном, добавила врач.

Как отличить мононуклеоз от ангины

Мононуклеоз может проявляться как ангина: покраснениями или бело-желтым налетом на миндалинах.





Анна Товмасян заведующая научно-исследовательским отделом патологии верхних дыхательных путей и ринофациальной хирургии ГБУЗ "НИКИО им. Л. И. Свержевского" ДЗМ Несмотря на налет на миндалинах, пациенты могут не сильно жаловаться на боль в горле. Однако при ангине человеку очень сложно даже сглотнуть слюну. Поэтому при мононуклеозе на первый план выходит лихорадка, при которой температура достигает 39–40 градусов.

При мононуклеозе распухают заднешейные, а также подмышечные и паховые лимфоузлы. Это характерный признак, который должен насторожить пациента, отметила врач. Также во время болезни печень и селезенка заметно увеличиваются.

"Кроме того, во время мононуклеоза становится трудно дышать. В тяжелых случаях болезнь приводит к разрыву селезенки из-за увеличенных размеров, осложнениям со стороны сердца и легких. Также возникает гемолиз, при котором разрушаются эритроциты, что вызывает желтуху", – предупредила специалист.

При появлении симптомов мононуклеоза важно обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Также рекомендуется соблюдать домашний, а иногда и постельный режим, придерживаться щадящей диеты, чтобы не усугубить повреждения эпителия небных миндалин, и пить много теплой жидкости. Нестероидные противовоспалительные препараты помогут уменьшить воспаление и снизить температуру, подытожила Товмасян.