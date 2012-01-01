Флеболог Бестаева рассказала о тяжелых осложнениях при застое лимфы

Тесная одежда, малоподвижный образ жизни и питание фастфудом негативно отражаются на здоровье лимфатической системы. К каким осложнениям это приводит, рассказала хирург-флеболог, лимфолог, член Ассоциации флебологов России, специалист по лечению трофических язв Дина Бестаева в программе "Доктор 24".

Основные задачи

Одна из важнейших функций лимфатической системы – очищение организма от токсинов, бактерий и вирусов, рассказала Дина Бестаева.





Дина Бестаева хирург-флеболог, лимфолог Вторая важная задача – защита. Лимфатические узлы являются основными органами иммунной системы, в которых находятся клетки – лимфоциты. Они защищают организм от вирусов, бактерий, опухолей и токсинов.

Третья функция – поддержание баланса в организме. Лимфатические сосуды собирают избыточную жидкость и перераспределяют по кровеносному руслу, что предотвращает отеки.

Если же система работает со сбоями, появляется застой лимфы, или лимфостаз.

"Часто он наблюдается у жителей мегаполисов, так как они много сидят и мало двигаются. Также на здоровье сказываются стресс и несбалансированное питание, в частности полуфабрикатами и фастфудом", – рассказала специалист.

Кроме того, к отекам приводят тесная обувь и одежда, из-за чего травмируются микрососуды. Застой лимфы можно распознать по боли в ногах, ощущению распирания и отечности, особенно к концу дня. Коричневые пятна, синюшность и повреждения эпидермиса тоже сигнализируют о проблеме. Также возникает "симптом ямки", когда кожа на ногах не расправляется при надавливании на нее пальцем, отметила врач.

Последствия и профилактика

Лимфостаз может привести к хроническим отекам. В этом случае нарушается питание подкожно-жировой клетчатки, появляется боль, чувство тяжести, усталости, распирания и онемения в ногах.

Другое грозное осложнение – трофические язвы, предупредила Дина Бестаева.





Дина Бестаева хирург-флеболог, лимфолог Они возникают, когда в ногах накапливается ненужная жидкость и нарушается питание подкожно-жировой клетчатки. Кожные покровы повреждаются, из-за чего образуются открытые раны, к которым могут присоединиться вторичные инфекции.

Тромбоз – самое тяжелое осложнение застоя лимфы. В группу риска входят пациенты с варикозным расширением вен, сахарным диабетом и сердечными патологиями.

"Профилактировать застой лимфы помогает активный образ жизни. Необходимо заниматься бегом, плаванием, ходьбой, упражнениями, которые активизируют мышечно-венозную помпу голени", – дала советы врач.

При малоподвижной офисной работе важно делать перерывы на разминку. Например, стоит попрыгать 50–100 раз – это "разгонит" лимфатическую систему. Также в день необходимо выпивать 1,5–2 литра чистой воды вместо кофе, газированных напитков и соков, заключила Бестаева.