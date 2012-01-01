Врач Дворникова назвала главные показания к удалению миндалин

Миндалины нередко воспаляются, но врачи до последнего стараются сохранить лимфоидный орган. В чем его важность и при каких показаниях его все же удаляют, рассказала заведующая детским ЛОР-отделением Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Тамара Дворникова в программе "Доктор 24".
Иммунный орган
Миндалины – это лимфоидный парный орган иммунной системы, который входит в глоточное кольцо Пирогова. Они замедляют проникновение в организм вирусов и бактерий, поэтому удаление миндалин строго ограничено, рассказала Тамара Дворникова.
Кроме того, по данным ряда зарубежных специалистов, после удаления миндалин у 43% пациентов развивается депрессия. Эта связь напрямую не доказана, но исследования продолжаются, отметила врач.
Показания к удалению
В советское время миндалины удаляли многим, считая их рудиментарными (утратившими основные функции в ходе эволюции. – Прим. ред.). Также медики боялись осложнений, которые вызывает хронический тонзиллит, рассказала врач.
"Сейчас мнение изменилось, и существуют строгие показания к удалению. К ним относятся паратонзиллярный абсцесс, который диагностировали два раза, наличие пиогенного стрептококка, неэффективность консервативной терапии и коморбидные заболевания. К последним относятся болезни, которые усиливаются из-за патогенной флоры в миндалинах. В таком случае операция "тормозит" развитие заболевания", – добавила специалист.
Врач советует внимательно следить за здоровьем, особенно если миндалины были удалены в детстве. Для этого необходимо укреплять иммунитет, заниматься спортом и регулярно проходить медицинские обследования, подытожила Дворникова.