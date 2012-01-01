Врач Дворникова назвала главные показания к удалению миндалин

Миндалины нередко воспаляются, но врачи до последнего стараются сохранить лимфоидный орган. В чем его важность и при каких показаниях его все же удаляют, рассказала заведующая детским ЛОР-отделением Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Тамара Дворникова в программе "Доктор 24".

Иммунный орган

Миндалины – это лимфоидный парный орган иммунной системы, который входит в глоточное кольцо Пирогова. Они замедляют проникновение в организм вирусов и бактерий, поэтому удаление миндалин строго ограничено, рассказала Тамара Дворникова.





Тамара Дворникова заведующая детским ЛОР-отделением Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Миндалины часто воспаляются, так как представляют собой "входные ворота" в организм. Поэтому, когда пациент жалуется на гнойные пробки, орган не спешат удалять, а сначала проводят обследование для выяснения причины.

Кроме того, по данным ряда зарубежных специалистов, после удаления миндалин у 43% пациентов развивается депрессия. Эта связь напрямую не доказана, но исследования продолжаются, отметила врач.

Показания к удалению

В советское время миндалины удаляли многим, считая их рудиментарными (утратившими основные функции в ходе эволюции. – Прим. ред.). Также медики боялись осложнений, которые вызывает хронический тонзиллит, рассказала врач.

"Сейчас мнение изменилось, и существуют строгие показания к удалению. К ним относятся паратонзиллярный абсцесс, который диагностировали два раза, наличие пиогенного стрептококка, неэффективность консервативной терапии и коморбидные заболевания. К последним относятся болезни, которые усиливаются из-за патогенной флоры в миндалинах. В таком случае операция "тормозит" развитие заболевания", – добавила специалист.



Тамара Дворникова заведующая детским ЛОР-отделением Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Также показаниями к операции являются частые ангины (пять-шесть раз в год), ревматоидный фактор, С-реактивный белок и синдром Маршалла. Последнее заболевание включили в список недавно: оно проявляется температурой, которую не способны снизить антибиотики. Эта патология часто проявляется у детей.

Врач советует внимательно следить за здоровьем, особенно если миндалины были удалены в детстве. Для этого необходимо укреплять иммунитет, заниматься спортом и регулярно проходить медицинские обследования, подытожила Дворникова.