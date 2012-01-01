Хирург Хабарова развенчала мифы о резекции желудка при ожирении

При избытке массы тела может потребоваться бариатрическая операция. Что это такое и с какими последствиями сталкиваются пациенты после вмешательства, рассказала в программе "Доктор 24" врач-хирург Городской клинической больницы им. А. К. Ерамишанцева Екатерина Хабарова.

Кому показано

Бариатрическая операция – это процедура, в ходе которой удаляют верхние отделы желудочно-кишечного тракта. По словам Екатерины Хабаровой, пациенту либо уменьшают объем желудка, либо исключают из пищеварительного процесса часть тонкой кишки.

Операция необходима для того, чтобы пациент смог снизить лишний вес. Обычно она рекомендована людям с ожирением, чей индекс массы тела варьируется от 30 (при сахарном диабете) до 35 при норме 18,5-24,9.



(частичное удаление органа – Прим. ред.) желудка, при которой из него формируется узкая трубка. Объем органа уменьшается, поэтому человек съедает меньшие порции и снижает вес.

Екатерина Хабарова врач-хирург Городской клинической больницы им. А.К. Ерамишанцева Самый распространенный вид бариатрических операций – это продольная резекцияжелудка, при которой из него формируется узкая трубка. Объем органа уменьшается, поэтому человек съедает меньшие порции и снижает вес.

Мифы об операции

Существует множество популярных утверждений о бариатрической операции. Одно из них: хирургическое вмешательство позволяет навсегда снизить вес, но это не так.





Екатерина Хабарова врач-хирург Городской клинической больницы им. А. К. Ерамишанцева Период активного снижения веса обычно продолжается около года-полутора, после чего наступает плато. В дальнейшем человек может частично набрать вес, даже несмотря на уменьшенный объем желудка и его анатомию. Поэтому если потребление калорий превышает энергозатраты, килограммы могут вернуться.

Кроме того, некоторые уверены, что после вмешательства нужно принимать витамины всю оставшуюся жизнь. Однако врач подчеркнула: добавки необходимы лишь в течение года после операции, а затем – только при дефиците. Дело в том, что после резекции меняется всасывание витаминов, так как часть из них усваивается в тех отделах органа, которые были удалены. Помимо этого, организм может недополучать полезные элементы из-за изменений в рационе.

Также многие считают, что после резекции желудка разрешено питаться только жидкой пищей. Однако такого рациона нужно придерживаться в первый месяц после вмешательства, а затем человек ест как обычно, соблюдая размеры порций.



Екатерина Хабарова врач-хирург Городской клинической больницы им. А.К. Ерамишанцева При этом полностью запрещенных продуктов нет, но важно соблюдать диету, которая будет содержать необходимое количество белков, витаминов и макроэлементов.

Нарушения стула тоже встречаются не всегда, как считают многие. Часто проблема возникает из-за нехватки клетчатки и жидкости в рационе, заключила Хабарова.