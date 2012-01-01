Врач Гавруков предупредил о смертельной опасности хурмы

Фитобезоары в желудке могут привести к серьезным проблемам, вплоть до летального исхода. Почему они появляются и как этого избежать, рассказал заведующий четвертым хирургическим отделением Городской клинической больницы им. С. С. Юдина Дмитрий Гавруков в программе "Доктор 24".

Что это такое?

Фитобезоар – мягкий конкремент, который образуется в желудочно-кишечном тракте из непереваренных пищевых волокон. Последние содержатся во фруктах и овощах с обилием клетчатки, таких как хурма, мандарины и апельсины.

Конкремент возникает по нескольким причинам. Во-первых, это может произойти после операции на желудке или кишечнике: такие вмешательства приводят к образованию спаек, которые замедляют моторику ЖКТ, пояснил врач.

Также обилие пищевых волокон после употребления, например, двух-четырех плодов хурмы не выходит из организма как обычно. Слипаясь, они образуют плотный комок, который может застрять в желудочно-кишечном тракте.





Дмитрий Гавруков заведующий четвертым хирургическим отделением Городской клинической больницы им. С. С. Юдина Фитобезоар не возникает за один день – он формируется в течение нескольких недель. Сначала человек может не заметить проблему, но затем появляются тяжесть в животе, отсутствие аппетита, вздутие и отрыжка.

"Только при развитии таких осложнений, как кишечная непроходимость, пролежни в стенке желудка, вплоть до перитонита (воспаление брюшины, способное привести к летальному исходу. – Прим. ред.), человек обращается к врачу", – сказал эксперт.

Лечение и профилактика

Чтобы удалить образовавшийся комок, специалисты могут использовать эндоскопические методы лечения, солевые растворы или препараты для лучшей работы моторики кишечника. Если результата нет, пациента ждет хирургическое вмешательство, предупредил эксперт.

Избежать появления фитобезоара можно с помощью раздельного, разнообразного и умеренного питания. Кроме того, не нужно съедать много фруктов и овощей за раз даже при хорошем состоянии здоровья. А после употребления хурмы выпить воды и через час или два съесть мандарин, посоветовал Гавруков.