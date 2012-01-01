Врач Ярцева назвала главную опасность бесконтрольного приема противовирусных

Свободную продажу противовирусных нужно ограничить, считают некоторые врачи. С чем это может быть связано и к чему приводит бесконтрольный прием таких препаратов, разбиралась Москва 24.

Самолечение обезоруживает врачей

Основные сложности при борьбе с вирусами возникают из-за того, что заболевшие назначают себе лечение самостоятельно. Об этом изданию НСН рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист Елена Малинникова.

По ее словам, на сегодняшний день резистентность уже есть не только у бактерий, но и у вирусов.

"Не так много существует противовирусных препаратов, их очень сложно создавать, потому что вирус живет внутри клетки. Бороться с этим вирусом всегда очень сложно: либо убить клетку, либо каким-то образом повлиять на репликацию вируса. Здесь возникает очень сложный вопрос о том, что мы делаем, назначая сами себе без повода и с поводом препараты прямого противовирусного действия", – пояснила она.



Елена Малинникова доктор медицинских наук, врач-инфекционист Сегодня самолечение приводит к тому, что мы оказываемся обезоружены: врач уже ничего не может сделать, кроме того как просто помочь пережить эту инфекцию.

Малинникова подчеркнула, что необходимо ограничить назначение прямых противовирусных препаратов так же, как и антибактериальных средств.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова также предупредила, что последнее время инфекции в целом приобретают новый потенциал распространения на не характерных для них территориях.

"Под влиянием ряда природных, социальных и техногенных факторов, нарастающего антропогенного воздействия на функционирование паразитарных систем активно изменяются характер и проявление эпидемического процесса многих инфекционных болезней, которые в ходе своей эволюции приобретают новый потенциал распространения, в том числе на ранее неэндемичных территориях", – отметила глава ведомства.

Ограничить или запретить?

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

"Слепой" прием противовирусных препаратов опасен тем, что зачастую вместо реальной проблемы люди лечат предположительную, опираясь лишь на свои догадки. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

"Часто приходит пациент, думая, что у него одно, а оказывается, что совершенно другое. Из десяти человек с одинаковыми симптомами у десяти могут быть разные диагнозы и, соответственно, разное лечение", – предупредила она.

Кроме того, последствия от длительного приема противовирусных все еще непредсказуемы, подчеркнула врач.



Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог У нас до сих пор нет данных о том, что будет с организмом человека от длительного приема противовирусных. Но бесследным это не бывает, например, можно испортить себе желудок или микрофлору кишечника.

Ярцева также добавила, что эти средства не разрушают напрямую клеточные стенки вируса.

"Они только усиливают внутренние резервы организма в борьбе с ним", – объяснила эксперт.

Однако, по ее словам, лучше изначально не ослаблять эти резервы – для этого в случае болезни нужно оставаться дома, отдыхать и как можно больше спать.

"Сон – огромный ресурс, который был придуман природой как восстановительная фаза от всего", – сказала Ярцева.

Иммунолог напомнила, что единственные медикаменты, которые можно принимать по ситуации, – это жаропонижающие. Остальное лечение может назначать только врач: он должен осмотреть пациента, взять анализы, узнать про вредные привычки, возможную аллергию, предыдущие истории болезней и тогда принять решение о необходимых препаратах, заключила эксперт.