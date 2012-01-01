Движение перекроют на нескольких набережных Москвы 12 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 17:21

Общество
Главная / Истории /

Врач Ярцева назвала главную опасность бесконтрольного приема противовирусных

Последствия непредсказуемы: чем опасен бесконтрольный прием противовирусных

Свободную продажу противовирусных нужно ограничить, считают некоторые врачи. С чем это может быть связано и к чему приводит бесконтрольный прием таких препаратов, разбиралась Москва 24.

Самолечение обезоруживает врачей

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Основные сложности при борьбе с вирусами возникают из-за того, что заболевшие назначают себе лечение самостоятельно. Об этом изданию НСН рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист Елена Малинникова.

По ее словам, на сегодняшний день резистентность уже есть не только у бактерий, но и у вирусов.

"Не так много существует противовирусных препаратов, их очень сложно создавать, потому что вирус живет внутри клетки. Бороться с этим вирусом всегда очень сложно: либо убить клетку, либо каким-то образом повлиять на репликацию вируса. Здесь возникает очень сложный вопрос о том, что мы делаем, назначая сами себе без повода и с поводом препараты прямого противовирусного действия", – пояснила она.

Сегодня самолечение приводит к тому, что мы оказываемся обезоружены: врач уже ничего не может сделать, кроме того как просто помочь пережить эту инфекцию.
Елена Малинникова
доктор медицинских наук, врач-инфекционист

Малинникова подчеркнула, что необходимо ограничить назначение прямых противовирусных препаратов так же, как и антибактериальных средств.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова также предупредила, что последнее время инфекции в целом приобретают новый потенциал распространения на не характерных для них территориях.

"Под влиянием ряда природных, социальных и техногенных факторов, нарастающего антропогенного воздействия на функционирование паразитарных систем активно изменяются характер и проявление эпидемического процесса многих инфекционных болезней, которые в ходе своей эволюции приобретают новый потенциал распространения, в том числе на ранее неэндемичных территориях", – отметила глава ведомства.

Ограничить или запретить?

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

"Слепой" прием противовирусных препаратов опасен тем, что зачастую вместо реальной проблемы люди лечат предположительную, опираясь лишь на свои догадки. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

"Часто приходит пациент, думая, что у него одно, а оказывается, что совершенно другое. Из десяти человек с одинаковыми симптомами у десяти могут быть разные диагнозы и, соответственно, разное лечение", – предупредила она.

Кроме того, последствия от длительного приема противовирусных все еще непредсказуемы, подчеркнула врач.

У нас до сих пор нет данных о том, что будет с организмом человека от длительного приема противовирусных. Но бесследным это не бывает, например, можно испортить себе желудок или микрофлору кишечника.
Ирина Ярцева
врач-терапевт, иммунолог

Ярцева также добавила, что эти средства не разрушают напрямую клеточные стенки вируса.

"Они только усиливают внутренние резервы организма в борьбе с ним", – объяснила эксперт.

Однако, по ее словам, лучше изначально не ослаблять эти резервы – для этого в случае болезни нужно оставаться дома, отдыхать и как можно больше спать.

"Сон – огромный ресурс, который был придуман природой как восстановительная фаза от всего", – сказала Ярцева.

Иммунолог напомнила, что единственные медикаменты, которые можно принимать по ситуации, – это жаропонижающие. Остальное лечение может назначать только врач: он должен осмотреть пациента, взять анализы, узнать про вредные привычки, возможную аллергию, предыдущие истории болезней и тогда принять решение о необходимых препаратах, заключила эксперт.

Читайте также


Лукинова Анна

обществоистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика