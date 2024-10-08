В Роспотребнадзоре заявили, что заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю снизилась на 6,7%

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России за неделю на 6,7% снизилась заболеваемость COVID-19, передает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что по итогам 40 недели в России зафиксировано более 33 тысяч случаев заболевания COVID-19. Уточняется, что на территории РФ доминирует линия JN.1, его главными сублиниями являются JN.1*, KS.1 и JN.1.16.1.

Также Роспотребнадзор продолжает пристально следить за ситуацией с новым вариантом коронавируса – XEC, всего за весь период было зарегистрировано восемь случаев заражения.

Между тем, по данным ведомства, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране снизился за неделю на 4,8%, всего выявили свыше 847 тысяч заболевших. При этом превышение среднего показателя по России зафиксировано в 48 регионах, 16% заболевших гриппом и ОРВИ приходится на три субъекта – Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа в стране привились более 33,8 миллиона человек.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что новый штамм COVID-19 XEC не был выявлен в Москве в сентябре.

Сентябрьский мониторинг вирусов показал, что эпидемиологическая ситуация в Москве полностью соответствует сезону, уточнила Ракова. По ее данным, сейчас среди сезонных заболеваний преобладают риновирус (68%) и COVID-19 (27%). Другие вирусы занимают в структуре менее 10%.

