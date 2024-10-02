Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости коронавирусом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Роспотребнадзор фиксирует снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила руководитель надзорного ведомства Анна Попова.

"Это прогнозируемая ситуация. Сейчас наступает некоторое снижение. Мы видим это по Москве. Дальнейшая волна, скорее всего, будет волной гриппа, поэтому нужно привиться именно от гриппа", – передает РИА Новости слова главы Роспотребнадзора.

Попова подчеркнула, что в настоящее время наблюдается высокий уровень заболеваемости риновирусами, что является характерной для сезона ситуацией.

Между тем эффективность вакцины "Конвасэл" против коронавируса составляет 85,2% после третьей фазы испытаний. Среди добровольцев старше 60 лет данный показатель равен 91,7%. В исследовании участвовали 5 229 добровольцев: 3 486 в группе вакцинации и 1 743 в группе плацебо.

В свою очередь, представители ФМБА заявили, что создаваемый вакциной иммунный ответ может бороться с вариантом коронавирусной инфекции XEC.

