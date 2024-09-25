Инфекционист Викулов: чаще всего штамм ХЕС вызывает легкие случаи заболевания

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В большинстве случаев штамм коронавируса ХЕС вызывает легкие случаи заболевания у людей, поэтому возможность новой пандемии исключена, сообщил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций университетской клиники МГУ Георгий Викулов в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

На данный момент в России зарегистрированы два случая заболевания штаммом – в Уфе и Ростовской области. Однако, по словам инфекциониста, ситуация там спокойная, и нет причин для беспокойства.

"Люди из групп риска могут госпитализироваться со средне-тяжелыми и тяжелыми формами заболевания. Но это достаточно редкие события", – отметил Викулов.

Эксперт подчеркнул, что новый вариант коронавируса быстро распространяется, особенно в Европе. Однако в России пока нет оснований для беспокойства.

На границах РФ существует санитарный контроль, а Роспотребнадзор тщательно следит за ситуацией в других странах. Все подозрительные рейсы проходят дополнительную проверку, добавил специалист.

Между тем Роспотребнадзор заявил, что симптомы варианта коронавируса ХЕС напоминают проявления прошлых штаммов заболевания. Штамм стал рекомбинантом двух появившихся ранее подвариантов "Омикрона" FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3. В числе симптомов специалисты ведомства выделили лихорадку, боль в горле, кашель, потерю обоняния и аппетита, а также боли в теле, усталость, головную боль и насморк.