Роспотребнадзор назвал симптомы варианта коронавируса ХЕС похожими на предыдущие

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Новый вариант коронавируса ХЕС быстро распространяется. Однако его симптомы напоминают проявления прошлых штаммов заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Данный вариант вируса представляет собой новую форму SARS-CoV-2, рассказали представители ведомства. Штамм стал рекомбинантом двух появившихся ранее подвариантов омикрона FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3.

В числе симптомов, которые вызывает ХЕС, специалисты Роспотребнадзора выделили лихорадку, боль в горле, кашель, потерю обоняния и аппетита, а также боли в теле, усталость, головную боль и насморк.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о резком увеличении в стране вариантов коронавируса, способных обходить иммунитет. Так, за последние 2–3 недели в России в 2,5 раза вырос удельный вес распространяющихся штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1. Они показывают высокую инфекционность по сравнению с другими видами вируса.