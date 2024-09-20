Cell: очагом распространения COVID-19 стал рынок морепродуктов в Ухане

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Ученые из Европы и США сумели собрать доказательства, что очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань. Статья с выводами ученых опубликована в американском научном журнале Cell.

"Если рынок Хуанань был местом происхождения цепей передачи, которые привели к пандемии COVID-19, общий предок генотипов вируса с рынка должен быть такой же, что и у пандемии… Мы обнаружили, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии", – указано в публикации журнала.

Ученые отметили, что на рынке в Ухани продавались млекопитающие, которые способны заражаться коронавирусом – циветы, бамбуковые крысы и енотовидные собаки. Им удалось собрать образцы, которые доказали, что животные действительно были инфицированы. Кроме того, большинство лавок, в которых продавали данных зверей, находятся в западной части рынка, где и были зафиксированы первые случаи заболевания.

Ранее Роспотребнадзор связал подъем заболеваемости COVID-19 в России с сезонностью. При этом, по словам представителей ведомства, ситуация с вирусом остается стабильной. Подобные всплески, как правило, объясняются изменениями в погоде и повышенной активностью людей, уточнили эксперты.