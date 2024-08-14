Роспотребнадзор: подъем заболеваемости COVID-19 в РФ связан с сезонностью

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Подъем заболеваемости COVID-19 связан с сезонностью, сообщается в телеграм-канале Роспотребнадзора.

Ситуация с вирусом сейчас стабильная. Сезонные всплески обычно связаны с изменениями в погоде и повышенной активностью людей, подчеркнули в ведомстве.

Рост заболеваемости отмечается в последние пять недель. За последние семь дней на территории РФ зарегистрировано 10,2 тысячи случаев заболевания COVID-19, этот показатель вырос на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают следить за циркулирующими штаммами коронавирусов. Сейчас доминирующим в России остается "Омикрон".

Чтобы защитить себя в период подъема заболеваемости, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми и проветривать помещения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала россиян о скором росте заболеваемости COVID-19 в стране. По ее словам, это должно было произойти осенью. Она отмечала, что коронавирус превратился в сезонное заболевание.

