Роспотребнадзор назвал эпидемиологическую ситуацию с COVID-19 в РФ контролируемой

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Эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране оценивается как контролируемая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве признали, что за последний месяц был зафиксирован рост заражений коронавирусом, который наблюдается пока на небольших значениях. Так, на неделе было зарегистрировано около 7,9 тысячи случаев заболевания ковидом. Однако, по информации Роспотребнадзора, ситуация находится под контролем.

При этом в ведомстве напомнили, что концу лета – началу осени традиционно отмечается подъем заболеваемости ОРВИ в связи с активным перемещением людей в разные регионы России и зарубежные страны в период отпусков. Кроме того, в ближайшее время школьники и студенты начнут массово возвращаться и готовиться к началу учебного года.

"Увеличение числа контактов между людьми, активный обмен вирусами, в том числе коронавирусом, а также меняющиеся погодные условия – все это оказывает влияние на рост заболеваемости", – объяснили в Роспотребнадзоре.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 ожидается в стране осенью. По ее словам, коронавирус превратился в сезонное заболевание.

В феврале Минздрав также зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом. Были внесены соответствующие изменения в инструкцию к препарату.

