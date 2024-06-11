Попова: подъем заболеваемости коронавирусом в России ожидается осенью

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Очередной подъем заболеваемости коронавирусом в РФ ожидается осенью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Она добавила, что коронавирус превратился в сезонное заболевание, особых рисков для россиян не отмечается. Самая главная задача в этом вопросе – вовремя обеспечить все необходимые мероприятия, подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора также предупредила, что в период отпусков очень важно не навредить своему здоровью. Для этого гражданам следует вести себя крайне аккуратно в части соблюдения элементарных правил гигиены.

Ранее сообщалось, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в РФ составляет более 80 тысяч человек, из которых свыше 20 тысяч находятся в больницах.

По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, в России следят за ситуацией, эффективностью вакцин и лечением заболевания. При возникновении новых вызовов система здравоохранения будет готова к реагированию, добавил он.